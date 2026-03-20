AOKIは、疲労回復ウェア「RECOVERY CARE＋(リカバリーケアプラス)」のルームウェアから、新色のライトグレーの販売を開始した。疲労回復ウェア「RECOVERY CARE＋(リカバリーケアプラス)」新色同ウエアは一般医療機器に届出をした疲労回復ウェアで、自宅でのリラックスタイムをサポートするゆったりシルエットと幅広いサイズ展開が特徴。デオドラント機能で気になる寝汗による臭いも軽減し、便利なバックポケットも付いている。ルー