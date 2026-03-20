2026年2月、個人投資家の資金はどの銘柄に向かったのでしょうか。PayPay証券の売買データをもとに国内株の人気銘柄をランキング形式で紹介。上位には半導体関連に加え、防衛や資源といったテーマ株も並び、足元の市場で意識されている投資テーマが浮かび上がりました。本記事では、そのランキングとともに背景を解説します。○【国内株式】2026年2月人気銘柄ランキング1位「キオクシアホールディングス」、2位「JX金属」、3位「三