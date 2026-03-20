40年前に起きた福井中学生殺害事件。なぜ警察は罪のない男性を逮捕し、事件は未解決になったのか。元捜査員の新証言と警察の内部資料で、知られざる冤罪の闇に迫る。『未解決事件 File.15 冤(えん)罪 40年の深層〜福井中学生殺害事件〜』○冤罪を生んだ深層に迫ったドキュメンタリー番組『未解決事件 File.15 冤(えん)罪 40年の深層〜福井中学生殺害事件〜』(NHK総合 22:00〜22:50)が21日に放送される。なぜ自分は殺人犯の汚名を着