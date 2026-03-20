ホームセンター大手のカインズは3月23日(月)まで「創業祭セール・キャンペーン」を開催している。また、キャッシュレス決済サービス「CAINZ Pay」に関連したキャンペーンも順次開始。CAINZセゾンカードの新規入会特典のほか、ポイント還元や分割手数料無料などの特典が用意されている。○CAINZセゾンカード新規入会で1,000ポイントCAINZセゾンカードに新規入会すると、1,000ポイントが付与されるキャンペーンを実施中。毎月10日ま