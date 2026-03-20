『SPA!デジタル写真集松島かのん「天使のエール」』が発売中。このたび、誌面カットが公開された。【写真】松島かのん、かれんなチアガール姿も最新デジタル写真集より松島かのんは、2006年愛媛県生まれ。「制コレ22」の準グランプリを受賞し、グラビア活動を続けるほか、Viglooショートドラマ｢理想彼氏｣で主演を務めるなど活躍の幅を広げる。20歳の誕生日である4月1日に2nd写真集（ワニブックス）を発売する。“日本で