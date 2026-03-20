お笑いトリオ「ネルソンズ」の青山フォール勝ちが19日にインスタグラムを更新。“息子”の卒業式へ出席したことを報告し、2ショットも公開した。【写真】『水ダウ』にも出演していた“息子”との仲良し2ショット青山が「息子の卒業式に行ってきました」と投稿したのは2枚のオフショット。1枚目は、息子のカナトくんとの2ショットで続く2枚目の写真は、カナトくんや彼の同級生と青山の集合ショットとなっている。投稿の中で青