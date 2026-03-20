阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が２０日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で行われた２軍残留練習に参加し、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で強烈な三塁強襲安打を放った。育成・小川に対して１打席目は遊直に倒れ、２打席目は四球。３打席目に快音を響かせた。右足の肉離れから復帰し、プロ初実戦となった１７日の２軍オリックス戦（ＳＧＬ）で初打席初安打。１９日の同戦では、左中間席へ“プロ１号”の