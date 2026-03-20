日本ハムの北山亘基投手が２０日、郡司裕也捕手の“お茶たてポーズ”に言及した。ＷＢＣ侍ジャパンで話題となった“お茶たてポーズ”は、大谷の指令を受けた北山が考案した。１８日のＤｅＮＡ戦（エスコン）、郡司が一発を放った後にベンチ前で“お茶たてポーズ”を披露。「僕的には（北山が）すごくいい案出したなと思ってたんですけど、惜しくも敗れてしまったんで、このままだと闇に葬られそうなので、いい案を僕が消さない