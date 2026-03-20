HANA¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖBad Girl¡×¤ò3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ÖBad Girl¡×¤Ï¡¢3·î6Æü¤è¤êÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCM¡¢Apple¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤òiPhone 17 Pro¤Ç¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡£¤Þ¤¿¡ã1st Tour¡ÖBORN TO BLOOM¡×¡ä¤Î½é½µ¤È¤Ê¤ë3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8Æü¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²°¸ø±é¤Ç¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»ÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢³Ú¶Ê¤Î¥×¥ê¥ª¡¼¥À¡¼¡¢Pre-Add/Pre-Save¤¬ËÜÆüÀµ