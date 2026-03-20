クイーンＣ・Ｇ３で１５着のニシノサリーナ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は、引き続き池添謙一騎手で忘れな草賞・リステッド（４月１２日、阪神競馬場・芝２０００メートル）に向かう。リフレッシュ放牧が終わり、すでに栗東トレセンに帰厩している。橋口調教師は「オークス（５月２４日、東京競馬場）を目指して距離を延ばします。前走は折り合いを欠きましたが、気分良く行ければ違うと思います」とコ