美波町で藻場の再生に取り組んでいる団体が、海の生態系によって吸収される炭素を数値化し売買取引が可能になる「Jブルークレジット」に認証されました。「Jブルークレジット」は、海草などの海の生態系によって吸収・貯蓄される炭素、いわゆる「ブルーカーボン」を数値化し売買取引を可能にした制度で、研究者らで作る団体が科学的根拠に基づいて認証しています。認証を受けたのは、四国放送らが加盟し美