◇競泳日本選手権第2日（2026年3月20日東京アクアティクスセンター）男子50メートル平泳ぎは予選が行われ、前日の同100メートルを日本新記録で制した17歳の大橋信（枚方SS）は27秒13の全体2位で、午後の決勝進出を決めた。自身初の日本一＆日本記録更新だった前夜は「おめでとうのラインが来た。うれしかった」というが、一夜明けて2種目めの予選に集中。泳ぎは「悪くない感じです」と言いつつも、「手が、上半身があまり