オウム真理教による地下鉄サリン事件から20日で31年です。今も後遺症に苦しむ被害者が胸の内を語りました。1995年3月20日の朝、霞ケ関駅を通る地下鉄の車内で、オウム真理教の信者が猛毒ガスのサリンをまき、14人が死亡、6000人以上が負傷しました。霞ケ関駅では、発生時刻の午前8時ごろに駅員らが黙とうをささげたほか、事件で夫を亡くした高橋シズヱさんも訪れ、花を供えました。一方、31年たった今でも、事件の影響で苦しむ被害