陸上自衛隊高等工科学校の卒業式で訓示する小泉防衛相＝20日午前、神奈川県横須賀市小泉進次郎防衛相は20日、陸上自衛隊高等工科学校（神奈川県横須賀市）の卒業式に出席した。日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増しているとして、人工知能（AI）、サイバーなど最先端技術を駆使することが重要な要素となっていると指摘。こうした新しい戦い方が進む中、取得した技術や技能を生かし活躍してほしいと激励した。工科学校は普