２０日午前８時１０分頃、愛知県新城市の新東名高速道路下り線のトンネル内で、車計１２台が絡む事故が発生し、男女計４人が軽傷を負った。県警高速隊によると、事故は稲木トンネル内で乗用車３台が絡む事故が発生し、後方で軽乗用車など６台、さらにその後方でも乗用車３台の事故が発生したという。事故を受けて、下り線の新城インターチェンジ（ＩＣ）から岡崎東ＩＣ間で約４時間、通行止めとなった。