オウム真理教による地下鉄サリン事件から20日で31年、現場となった東京・霞ケ関駅で慰霊式が行われました。1995年3月20日朝、通勤ラッシュの地下鉄3路線にオウム真理教により猛毒のサリンがまかれ、14人が死亡、6000人以上が負傷しました。現場となった霞ケ関駅では午前8時過ぎ、事件が起きた時間にあわせて駅員らが黙祷をささげました。駅には犠牲者をしのぶ献花台が設けられ、事件で駅員だった夫を亡くした高橋シズヱさんも訪れ