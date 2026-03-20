犬に絶対NGな『スキンシップ』５選 犬は飼い主と触れ合うことが大好き！しかし、触り方によっては、愛犬に心理的負担をかけてしまうこともあります。ここでは、犬に絶対NGなスキンシップ方法をみていきましょう。 1.突然背後から触れる 突然、愛犬の背後から触れてしまうと、警戒心の強い犬たちは驚いてしまうことがあります。飼い主だとわかっていても、本能的に防衛本能が働いてしまい、ストレスを感じてしまうのです。 し