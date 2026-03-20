スカイマークは、東京/羽田〜札幌/千歳線で5月に臨時便を運航する。計10便を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。臨時便を含め5月1日・2日・4〜6日は定期便と合わせ、1日10往復を運航することとなる。航空券は3月12日午後4時より販売を開始した。■ダイヤSKY971東京/羽田（06：40）〜札幌/千歳（08：15）／5月1日・2日・4〜6日SKY972札幌/千歳（09：15）〜東京/羽田（10：55）／5月5日SKY972札幌/千歳（09：20