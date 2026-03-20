コロコロを使ったあと、置き場所に困ってそのまま床や棚に寝かせてしまう…。ダイソーでは、そんなちょっとした扱いづらさを解消してくれるアイデア系のホルダーが売っています。立てた状態で保管でき、テープ部分が床につかずに置けるのが特徴。変形には少しコツが必要ですが、機能性重視の人におすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：立てて置けるカーペットクリーナーホルダー（幅160mm用）価格：￥110（税込）