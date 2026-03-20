発がん性が懸念される有機フッ素化合物PFASが石川県白山市にある化学メーカーDIC北陸工場から検出された問題で、隣接する能美市の井戸からも国の指針値を超えるPFASが確認されたことを受け、19日夜、周辺住民を対象にした説明会が開かれました。県などによる水質調査では、工場がある白山市湊町や隣接する能美市の吉原町と吉原釜屋町の合わせて35の井戸から国の指針値を超えるPFASが検出されています。能美市では18日に初めて国の