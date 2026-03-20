お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんの妻でタレントの南明奈さんは3月18日、自身のInstagramを更新。濱口さんとの夫婦ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】南明奈、夫・濱口優との夫婦ショット！「かわいい夫婦」南さんは「夫婦でロケお昼休憩中に2人とも大好きなお餅をいただきました」とつづり、3枚の写真を投稿。濱口さんとのツーショットを公開しました。おいしそうなお餅を前に、リラックスした笑顔を見せる2人。