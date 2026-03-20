ロッキーズの菅野智之投手（36）が19日（日本時間20日）、オープン戦初登板のジャイアンツ戦に先発し、3回4安打1失点だった。34球を投げてストライクは26球（ストライク率約76・5％）。最速は93・8マイル（約151キロ）だった。今後の日本代表としての活動についても言及した。今後について問われると「一つの目標になったのは間違いないです」と今後も日本代表に選出されれば継続してプレーしていく考えを示唆した。WBC準決