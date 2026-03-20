ＪＲ西日本の列車内で、座席をカッターナイフで切りつけた疑いで、５６歳の男が現行犯逮捕されました。 器物損壊の疑いで現行犯逮捕されたのは、大阪府柏原市の会社員・花形政昭容疑者（５６）です。 警察によりますと、花形容疑者は１９日午後７時半ごろ、ＪＲ久宝寺駅から柏原駅までの普通電車内で、シートの座面部分を持っていたカッターナイフで切りつけた疑いがもたれています。 先月、ＪＲ西日