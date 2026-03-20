大阪市東淀川区のマンションで胸などを刺された男性の遺体が見つかった事件で、男性の両手に抵抗した際にできたとみられる「防御創」があったことが分かりました。 １８日、大阪市東淀川区にあるマンションの７階の部屋で高齢の男性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 司法解剖の結果、男性は先月下旬ごろに死亡し、心臓を貫通する２か所の刺し傷が致命傷になったとみられます。また両手の指と右手