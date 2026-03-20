歌手・俳優の菊池桃子が18日、自身のインスタグラムを更新。「#久々の母娘旅」のハッシュタグを添え、長女と楽しんだ韓国旅行の思い出ショットを公開した。【写真】「仲良し」「楽しさが伝わってくる写真ですね」菊池桃子が公開した母娘旅の思い出ショット菊池は「大人になった我が子とは『友達旅』といった感じです」と、現在の長女との関係性について紹介。投稿では、笑顔でピースサインを決めた自身のショットや堪能した