国連の専門機関IMO＝国際海事機関はホルムズ海峡で足止めとなっている船舶と船員を避難させるため、「海上回廊」の設置に向けて取り組むことを明らかにしました。IMOはロンドンで19日まで2日間にわたって臨時の理事会を開き、ホルムズ海峡周辺で足止めとなっている船舶およそ2000隻と、船員およそ2万人の安全確保に向けた対応について協議しました。IMO ドミンゲス事務局長「艦船による護衛は100％安全とは言えず、長期的に持