女優の高島礼子（61）が20日までに自身のインスタグラムを更新。15年以上も続く定期的に開催する女子会を報告した。「実は、大河ドラマ『天地人』から定期的にやってる女子会」とつづり、NHK大河ドラマ「天地人」（2009年）からの女子会開催を報告した。女優の常盤貴子らとのショットとともに「今回は、貴子ちゃんの希望で横浜」と横浜での開催となったことを明かした。「お天気良しお散歩女子会」「#横浜散歩」「#女子