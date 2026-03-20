確定申告の申告もれは、入れ忘れた内容が控除なのか収入なのかで、影響が真逆になります。 医療費控除を入れ忘れた場合は税金を多く払いすぎている側になりやすく、雑所得など収入を入れ忘れた場合は税金が足りない側になりやすいです。どちらも後から直せますが、手続きと追加負担の有無が違うので、順番に解説します。 医療費控除を入れ忘れた場合は、基本的に損をしたままになりやすい 医療費控除は所得控除なの