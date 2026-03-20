コロラド・ロッキーズの菅野智之投手（36）が現地時間19日、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板。3回1失点という投球だった。背番号『11』の入った紫のユニフォームで今春初登板を迎えた菅野。初回、一死二塁とピンチを招きながらもプエルトリコ代表の3番ラモスを遊ゴロ。4番スザックをスプリットで空振り三振とし、無失点で立ち上がった。1点を先制した直後の2回表は味方の失策など無死一、三塁とされ、7番シュミットの