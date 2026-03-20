子どもや孫の進学にあわせて、まとまった金額を渡すケースは少なくありません。卒業祝いや入学祝いとして現金や学費を負担する場合、「教育費として渡せば贈与税はかからないのではないか」と考える人もいるでしょう。 贈与税は原則として個人から財産を受け取った場合に課税されるものであり、非課税となる範囲には一定の条件があります。 本記事では、教育費名目の贈与の扱いと、贈与税との関係を整理します。