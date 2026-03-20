ロッテは20日、山本大斗が出演したパーソル パ・リーグTVのCMが公開されたと発表した。山本がCMに出演するのは初。表情豊かな熱演が見られるコミカルな映像に仕上がっている。CMは、パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルを中心に各種SNSのほか、球場ビジョンでも放映を予定。試合では見られない、山本大斗選手の熱演に注目だ。▼ 山本大斗選手 コメント 「初めてCMに出演しましたが、表情を作るのが難しかったです。も