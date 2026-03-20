「鬼の花嫁」(C) 2026「鬼の花嫁」製作委員会 コミックス版の相次ぐ重版を経て、シリーズ累計発行部数(※小説・コミックス・電子含む)は650万部を突破し、2026年にはCVに早見沙織＆梅原裕一郎を迎えてのTVアニメの放送も控える「鬼の花嫁」。人気の高まりを感じさせるトピックが続く中、その勢いをさらに加速させる実写映画版「鬼の花嫁」も控え、3月16日にはW主演の永瀬廉(King＆Prince)と吉川愛をはじめとするキャスト、ス