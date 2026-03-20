春場所で綱獲りに挑んだ大関・安青錦だったが、中日までに5敗を喫して横綱昇進は白紙に。11日目にはかつて相撲部で稽古に励んだ関西大学の卒業生100人が応援タオルを掲げるなか、琴勝峰に敗れて5勝6敗となり、新入幕からの連続2ケタ勝利も6場所で止まった。12日目には大栄翔にも敗れて7敗目。綱獲りが一転カド番になる可能性も出てきた。【写真】安青錦に助言を送る武蔵川親方初土俵から数々のスピード記録を塗り替え、大関昇