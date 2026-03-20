日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「興る」はなんて読む？「興」という漢字は「興味」や「興奮」など、目にする機会が多いですよね。「きょう」や「こう」の音読みはよく知られていますが、訓読みを知っている人は少ないかもしれません。いったい、「興る」はなんと読むのでしょうか？正解を知