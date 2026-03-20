19日、静岡市清水区の中学校で卒業式が行われ、式典後に近隣企業がサプライズ演出で門出を祝いました。19日、清水飯田中学校では卒業式が行われ、式典後には、卒業生らが思い思いに記念写真を撮るなど、別れを惜しんでいると…突如、隣接する会社の大型ビジョンに卒業生の思い出の瞬間が映し出されました。これは、小型産業用ロボットメーカーIAIが本社工場に設置されているおよそ925インチのビジョンを使用したもので