イラン情勢でガソリン高騰懸念。買いだめを避けドライバーが実践できる節約術とは現在、イラン情勢の影響により世界規模で原油価格の上昇が懸念されており、国内のガソリン価格にも影響を及ぼしています。政府による価格抑制の対策が講じられる一方で、先行きの不安から給油所に車が集中する事態も発生しています。【画像】知らなかった！これが「ガソリンの税金」です！画像を見る（30枚以上）このような状況下で、私たちド