東海地方はきょう、各地でお出かけ日和になるでしょう。 【写真を見る】岐阜･飛騨北部では夜遅くに雪か 日中は各地でお出かけ日和 花粉は大量飛散 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（3/20 昼） 正午前の名古屋市内は、薄い雲が広がっていますが、朝から日差しがよく届いています。この時間の気温は13.9℃で、空気はカラッとしています。 きょうは午後も広く晴れるでしょう。沿岸部を中心に風が強まる見込みです。飛騨北部では夜