老朽化のため２２日「閉城」する広島城では、３連休初日の２０日から混雑緩和のため整理券が配布されています。 峯本貴博記者「閉城まであと３日。きょうは整理券を求めて広島城に長い行列ができています」 広島城の天守は耐震性の問題などから解体した上での木造復元が検討されていて、その場合の完成時期は最短でも２０４９年と見込まれています。 ３連休初日の２０日は、閉城前最後の天守内を一目見ようと県内外から多くの人