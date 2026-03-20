春分の日の２０日は彼岸の中日です。先祖を敬う日として多くの人が墓参りに訪れています。 天候に恵まれた中区の圓龍寺には、朝から家族連れなど墓参りをする人たちの姿が見られました。 訪れた人たちは、花や線香を手向けたり墓石を水で清めたりして、先祖の冥福を祈っていました。 墓参りの人「今までずっとお世話になって、我々もこうやってお参りできることを感謝する意味において、お参りさせていただきました」 春の彼岸