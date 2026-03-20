国内女子ツアーは今季3試合目。実力者がハイレベルの戦いを繰り広げ、盛り上がりをみせている。青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太の【SHOWTIME】は今回からリニューアル。好調な選手や注目選手の強さのヒミツ、女子ツアーの流行など、現場からホットな情報をお届けする。今回は多くの選手が練習で使用する“棒”について。【写真】ホステスプロの木戸愛と吉田鈴らがドレスアップ◇ツアーの練習場をのぞくと、昨季ルー