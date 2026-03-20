彼岸の中日の20日、鹿児島市の墓地では墓参りに訪れ、手を合わせる人の姿が見られました。20日は、彼岸の中日です。鹿児島市の唐湊墓地では墓参りに訪れる人の姿がみられました。（墓参りに訪れた人）「1年間のうち彼岸の日に拝む精神が大事」こちらの男性、2025年に父親が亡くなったそうです。手を合わせて思うことは。（墓参りに訪れた人）「四十九日が過ぎてそこまで時間が経っていない。お墓に手を合わせて我々も少しず