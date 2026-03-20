大村市の地方公務員の男が息子に暴行し、鼻を打撲する傷害を負わせた疑いで逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、大村市の地方公務員 岩本和彦容疑者(58)です。 警察によりますと、岩本容疑者は19日午後10時過ぎ、自宅で18歳の息子と口論になり、顔面に頭突きをして鼻から出血させた疑いです。 被害に遭った息子が電話で通報し発覚しました。 調べに対し岩本容疑者は「暴力をふるってケガさせたことは間違