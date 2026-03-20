＜フォーティネット・ファウンダーズカップ初日◇18日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞日本勢15人のツアーメンバーがそろい踏みの米国女子ツアーの第1ラウンドが終了した。【写真】健康的な小麦色JK時代の原英莉花西郷真央が首位と5打差の4アンダー・7位タイで日本勢トップ。3アンダーの12位タイには原英莉花、畑岡奈紗、笹生優花が続いた。西村優菜は2アンダーの28位タイ、竹田麗央は1アン