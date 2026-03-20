日米首脳会談について高市首相は、トランプ大統領から「拉致問題の解決に向け全面的な支持を得た」と述べました。20日未明に行われた日米首脳会談。高市首相はこの中で拉致問題についてもやりとりがあったことを明かしました。【高市首相】「トランプ大統領からは拉致問題の即時解決に向けての全面的な支持を得た。私自身が金正恩氏と直接会う気持ちが非常に強いことも伝えた」高市首相はトランプ大統領に日朝首脳会談の実現への意