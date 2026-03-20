20日の新潟県は大気の状態が非常に不安定となる見込みで、強風や急な強い雨などに注意が必要です。高気圧に覆われ各地で青空が広がった20日朝の県内。一方このあとは気圧の谷や前線の影響を受けて大気の状態が非常に不安定となり、強い風が吹き局地的に積乱雲が発達する見込みです。20日に予想される最大瞬間風速は県内全域の海上や下越と佐渡の陸上で30ｍとなっていて、新潟地方気象台は予想よりも低気圧が発達した場合、佐渡に暴