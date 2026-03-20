人気キャラクター作品「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』（※以下、『ちいぽけ』）の公式グッズ第2弾が4月10日より発売される。【ほか写真多数】ファンタジーなトレーディングアクリルスタンドちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガなど全7種『ちいぽけ』は、イラストレーター・ナガノ氏がXに投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作とし、「ちいかわたちといつでもどこでも一緒」をコンセプトに、「ちい