映画『8番出口』の演技で「第49回日本アカデミー賞」新人俳優賞を受賞した俳優の河内大和が19日、東京・渋谷のユーロライブで開催された映画『ハムネット』のトークショー付き上映会に登壇した。【動画】ジェシー・バックリー＆ポール・メスカルの特別映像本作は、不朽の名戯曲『ハムレット』がいかにして誕生したか、その史実を大胆に再解釈したマギー・オファーレルの同名小説を、『ノマドランド』のクロエ・ジャオ監督が実