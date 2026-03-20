瀬戸内７県を拠点に活動するアイドルグループ「ＳＴＵ４８」と、日本内航海運組合総連合会（内航総連）がコラボレーション企画を実施。メンバーの岡田あずみ、諸葛望愛、曽我部あこ、茺田美惟の４人が広島県と愛媛県の県境、愛媛県の離島にある弓削商船高等専門学校を訪れ、船員を目指す学生たちの学びと日常に密着した。企画は、内航海運業界の魅力を広く発信する取り組みの一環として行われたもの。撮影の模様は、ＳＴ