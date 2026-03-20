【モデルプレス＝2026/03/20】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第13弾が解禁された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、ビキニショット解禁◆川崎桜“彼女感”溢れる1枚に今回解禁されたのは、南フランス・ニースのプールサイドで撮影された“彼女感”溢れるビキニ姿のカット。こちらに笑顔で手を差し伸べてくる、彼女感溢れる1枚となっ