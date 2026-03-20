攻略POINT 【１勝クラス組】前走１着馬 ＆ 1600Мの馬に注目せよ！ 前走１着馬が［4・4・4・6］。前走２着以下だと［2・2・3・34］と一気に好走率が低下する。特に８着以下は［0・0・0・8］。 前走距離別では［3・0・3・11］の1600М組、［2・3・2・21］の1800М組で買いは前者だ。 また、連対率が高い［0・3・1・3］の2000М組には注意が必要。 【重賞組】狙うなら前走５着以内のフェアリーＳ組 前走５着以内は［1・1